Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и зеленой зоной в престижном районе, Стамбул, Турция

Gazipasa, Турция

от € 116,630

Сдача в: 2023

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

Рады Вам представить новый инвестиционный проект со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние всего 700 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно восьмиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.

Занимаемая территория резиденции составит 3982 м2. Количество квартир — 91.

Дата начала строительства — 01.02.2023

Дата окончания строительства — 31.12.2023

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 51 м2

Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 100 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолки

Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный проект в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Ресторан/кафе

Кинотеатр

Массажный кабинет

Паровая комната

Солевая комната

Турецкая баня

Сауна

Фитнес центр

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

Бильярд

Детская игровая комната

Детская площадка

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая парковка

Лифты

Генератор

Расстояние до моря: 700 метров

О районе:

Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.

В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.

Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.

С удовольствием ответим и проконсультируем.