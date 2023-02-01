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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и зеленой зоной в престижном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 216,866
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и зеленой зоной в престижном районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, игровой комнатой, зеленой зоной, 3-уровневой парковкой.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена рядом с деловым центром города и престижными образовательными учреждениями.

  • Больница - 5 минут
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Морское такси - 2 минуты
  • Торговый центр - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и зеленой зоной в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 216,866
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 60 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
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Сдача в: 2023

Новый инвестиционный проект расположен в экологически чистом и стремительно развивающемся районе Демирташ. Проект создан для того, чтобы жители чувствовали комфорт и удобство. В данном жилом проекте, состоящем из 60 квартир будет открываться прекрасный вид на море и горы. Квартиры с планировкой 1+1, 2+1, 3+1 будут сдаваться в чистовой отделке с современным и стильным дизайном. Все апартаменты светлые, просторные и комфортабельные.
В комплексе будет вся необходимая инфраструктура: открытый плавательный бассейн с джакузи,
крытый плавательный бассейн с джакузи, сад с ландшафтным дизайном, зона барбекю с беседкой,
детская игровая зона, СПА зона, массажные комнаты, тренажёрный зал, комната отдыха.
Завершение строительства запланировано на 2-ой квартал 2023 года.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
Gazipasa, Турция
от € 116,630
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Рады Вам представить новый инвестиционный проект со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние всего 700 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно восьмиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.

Занимаемая территория резиденции составит 3982 м2. Количество квартир — 91.

  • Дата начала строительства — 01.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2023

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 51 м2
  • Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 100 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный проект в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Ресторан/кафе
  • Кинотеатр
  • Массажный кабинет
  • Паровая комната
  • Солевая комната
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 700 метров

 

О районе:

Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.

В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.

 

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С удовольствием ответим и проконсультируем.

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