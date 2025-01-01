Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Измит, Турция
от € 115,714
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О комплексе
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 85.0
Цена за м², € 1 361
Цена квартиры, € 115 714
Местонахождение новостройки
Измит, Турция
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|74 500 м
|Магазин
|3 000 м
|Остановка транспорта
|200 м
|Торговый центр
|9 000 м
|Школа
|10 000 м
|Море
|12 500 м
Видеообзор в жилом комплексе Zeray Dora Hill
Застройщик
Языки общения: English, Русский, Türkçe
Турция, Kocaeli
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