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Жилой комплекс Zeray Dora Hill

Измит, Турция
от € 115,714
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Жилой комплекс Zeray Dora Hill
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Описание Описание
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О комплексе

Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 85.0
Цена за м², € 1 361
Цена квартиры, € 115 714
Местонахождение новостройки
Измит, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 74 500 м
Магазин 3 000 м
Остановка транспорта 200 м
Торговый центр 9 000 м
Школа 10 000 м
Море 12 500 м

Видеообзор в жилом комплексе Zeray Dora Hill

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Окончание строительства - 2023 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром и автомагистралью D-100, в пяти минутах ходьбы от станции метро Эсенкент и в 15 минутах от еще двух станций метро.
Жилой комплекс Апартаменты в самом центре Алании
Алания, Турция
Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый ЖК, который расположится в самом популярном и ценном районе Алании – в центре города, всего в 600 метрах от песчаного пляжа Кейкубат.

Строительство начнется в Октябре 2022 года. Запуск в эксплуатацию намечен на Декабрь 2023 года, реализован в неоклассическом стиле, ведь тренды приходят и уходят, а классика актуальна во все времена.

Отличительной особенностью является площадь земельного участка 3264 м2, что имеет очень высокую ценность для центра города. На территории расположилось 2 жилых блока, а также вся необходимая инфраструктура отельного плана, а именно: открытый бассейн, зимний подогреваемый бассейн, фитнес зал, сауна, паровая комната, детская комната, лобби, открытая детская площадка, открытая и большая подземная парковка.

На продажу представлены квартиры разного типа.

Апартаменты 1+1 площадью 53-68 м2

Апартаменты 2+1 площадью 85 и 94 м2 (только верхние этажи – панорамный вид на море и крепость, или на горы и надпись I LOVE ALANYA)

Пентхаусы 3+1 площадью 153- 164 м2

Уникальность расположения комплекса заключается в близости к одному из лучших пляжей города – Кейкубат, а также абсолютно ко всем историческим достопримечательностям города (Крепость, площадь Ататюрка, городская гавань). При этом абсолютно вся необходимая городская инфраструктура находится в шаговой доступности: это и все сетевые магазины, пекарни, овощные лавки, мясные лавки, и конечно, же рестораны и кафе на любой вкус.
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю
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