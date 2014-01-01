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Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman

Pasadag Mahallesi, Турция
от € 141,774
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Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
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О комплексе

Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.

Местонахождение новостройки
Pasadag Mahallesi, Турция

Видеообзор в жилом комплексе Zeray Dilasa Orman

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Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Pasadag Mahallesi, Турция
от € 141,774
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Новый комплекс в самом центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 600 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.

Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 58 квартир различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го(российского) этажа. Комплекс расположен на территории 3030 м2  с богатой внутренней инфраструктурой.

Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.

Окончание строительства: 30.06.2024 года.

На период строительства действует система скидок и беспроцентная рассрочка платежа.

Инфраструктура:

• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная/хамам
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• Зимний бассейн
• СПА-зона с массажной комнатой
• Водопад
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится на Бассейновой скоростной дороге, являющейся основой инвестиций в Стамбуле. Станции метро расположены по обе стороны комплекса с севера и юга. Это инвестиционная возможность рядом с международным аэропортом Ататюрк и Всемирным торговым центром. Это интегрированный комплекс, который включает в себя: квартиры, офисы, социальные пространства и магазины. Он имеет гостиничные преимущества, такие как служба приема и VIP-трансфер.
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