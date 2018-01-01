Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 205,021
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О комплексе
Резиденция располагает открытым бассейном, парковкой, системой безопасности, баром на крыше, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, детской площадкой.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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