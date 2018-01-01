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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 205,021
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, парковкой, системой безопасности, баром на крыше, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, детской площадкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 205,021
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