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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 412,775
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает гаражом и парковкой, детской площадкой, беседкой, системой безопасности, бассейном.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Встроенная бытовая техника
  • Душевая кабина
  • Жалюзи
  • Пластиковые окна
  • Центральная спутниковая система
  • Стальная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший рынок - 300 метров
  • Автобусная остановка - 400 метров
  • Набережная - 1 км
  • Станция метро - 6 км
  • Тоннель Евразия - 9 км
  • Мост Мучеников 15 июля - 15 км
  • Аэропорт - 34 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 412,775
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