Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 412,775
1 / 8
О комплексе
Резиденция располагает гаражом и парковкой, детской площадкой, беседкой, системой безопасности, бассейном.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Особенности квартир
- Встроенная бытовая техника
- Душевая кабина
- Жалюзи
- Пластиковые окна
- Центральная спутниковая система
- Стальная дверь
- Ближайший рынок - 300 метров
- Автобусная остановка - 400 метров
- Набережная - 1 км
- Станция метро - 6 км
- Тоннель Евразия - 9 км
- Мост Мучеников 15 июля - 15 км
- Аэропорт - 34 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы