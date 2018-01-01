Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 289,806
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О комплексе
Резиденция располагает зеленой зоной, бассейнами, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и хамамом, фитнес-центром, детской площадкой.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
- Торговый центр - 2 минуты
- Аэропорт - 5 минут
- Университет - 10 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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