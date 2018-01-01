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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 289,806
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает зеленой зоной, бассейнами, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и хамамом, фитнес-центром, детской площадкой.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Торговый центр - 2 минуты
  • Аэропорт - 5 минут
  • Университет - 10 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 289,806
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