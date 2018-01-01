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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 260,637
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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Башакшехир, недалеко от аэропорта, в непосредственной близости от ботанического сада и станции метро.

  • Аэропорт - 20 км
  • Центр города - 20 км
  • Станция метро - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Автобусная остановка - 10 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Получите привилегию быть рядом с городом.

Это особый проект, в котором подписана известная и пионерская компания с двадцати восьмилетним опытом управления отелями. Проект имеет высокую стоимость земли, так как он расположен в Шишли, быстрорастущем районе и центре торговли и бизнеса в городе.

Şişli Residence - это высококлассный проект с многофункциональными аспектами, в котором содержится 599 высококачественных жилых единиц, 18 магазинов, 60 офисов, и 5-звездочный отель. Проект состоит из 3 различных блоков с 39 этажами в общей сложности. Он построен на участке площадью 18 000 м ² с общей площадью строительства 170 000 м ².

Он предлагает различные варианты жилых единиц, варьирующиеся от 1 + 1 до 4,5 + 1 с диапазоном размеров от 36-214 м ².
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Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.  

Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1. 

Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания. 

Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн. 

Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
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Застройщик: TRANIO

Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.

Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями.

В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и бассейн внутри.

Расположение и объекты поблизости

Непосредственная близость к линии E5, одной из самых важных магистралей города Стамбул, через которую проходит линия метробуса.

Район характеризуется красивыми видами на побережье, чистым воздухом, современными зданиями, отвечающими последним европейским стандартам, а также длинными улицами и широкими зелеными насаждениями.

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