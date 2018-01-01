Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 260,637
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О комплексе
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре района Башакшехир, недалеко от аэропорта, в непосредственной близости от ботанического сада и станции метро.
- Аэропорт - 20 км
- Центр города - 20 км
- Станция метро - 500 метров
- Торговый центр - 500 метров
- Автобусная остановка - 10 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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