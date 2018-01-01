Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

Жилой комплекс состоит из пяти блоков и 9 этажей. В комплексе есть много особенностей, таких как ухоженный сад, водопад в саду, речной проход между блоками, теннисный корт, фитнес-центр, консьерж и круглосуточная охрана, парковка, барбекю, водная горка, мини-гольф. Waterfall Residence Alanya впервые открылся в 2009 году, и с тех пор все квартиры были проданы международным покупателям, норвежцам, шведам, русским и туркам. когда вы входите в квартиру есть гостиная с открытой кухней. Из гостиной у вас есть доступ к большому балкону с прекрасным видом на сад. Наслаждайтесь кофе с красивой панорамой! пол выложен мрамором и окнами с двойным остеклением -Очень ухоженный большой сад -Водопад и река состоят между блоками -Хороший район -Близко к супермаркетам и пляжу Комплекс расположен в Тосмуре, Аланья. Тосмур - это недавно застроенный район, расположенный всего в 3 км от центра Аланьи. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, супермаркет всего в 20 метрах, а в 5 минутах ходьбы можно найти все для повседневных нужд. -Пляж 10 минут пешком и 3 минуты на машине -Аэропорт Газипаша-Алания находится в 30 минутах -10 минут езды до центра Аланьи -5 минут пешком от центра Тосмура Полностью готова к проживанию. В квартире две спальни и гостиная совмещенная с кухней. Комплекс состоят из пяти блоков. Есть большой сад с водопадом, рекой и игровыми садами. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, а супермаркет находится всего в 20 метрах. охрана 24/7парковкатеннисный кортбарбекюаквапаркфитнесмини-гольффитнес