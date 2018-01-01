  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Султанбейли, Турция
от € 235,630
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
1 / 10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются светлые квартиры с большими балконами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, торговым центром, кафе и ресторанами, детскими площадками, гаражом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Парк - 5 минут
  • Лес - 5 минут
  • Кадыкёй - 21 минута
  • Побережье - 22 минуты
  • Аэропорт - 8 минут
Местонахождение новостройки
Султанбейли, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
Аланья, Турция
Жилой комплекс Современный ЖК в Бейлюкдюзю, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
Резиденция Шикарная резиденция в центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Topkapi Residence
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Султанбейли, Турция
от € 235,630
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Выгодная цена квартиры в Алании в отличном месте
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Недорогие апартаменты в Алании, расположенные в Махмутларе, в самом центре города, отличаются современным и элегантным дизайном. Квартира по выгодной цене недалеко от пляжа в АланьеЕсли вы ищете квартиру в Алании недалеко от пляжа и центра города, то вы не будете разочарованы.  этот жилой комплекс состоит из 9 этажей и разделяет богатые удобства, такие как крытый бассейн для использования только зимой, фитнес-центр для тех, кто хочет быть в форме и во время летних каникул, бассейн, солнечные террасы, парная, бассейн, дети бассейн. Эта недорогая квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, в 33 км от международного аэропорта Алании-Газипаша и в 10 км от центра Алании. В нескольких минутах ходьбы есть школы, рынки, банки и рестораны. Эта недвижимость идеально подходит для инвестиций и заработка, а также в качестве дома для отдыха. Апартаменты с 2 спальнями состоят из двух спален, двух ванных комнат, два балкона и кухня открытого плана с гостиной, общей площадью 110 кв.м. Квартиры 1+1 - это кухня открытого плана, спальня, ванная комната и гостиная.    В интерьере квартир высший класс отделки и современные элементы: стеклопакеты, встроенные точечные светильники, гранитная столешница на кухне, керамический пол, видеодомофон и душевая кабина в ванной комнате.  
Жилой квартал Трехкомнатная квартира на продажу в Алании, Тосмур
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс состоит из пяти блоков и 9 этажей. В комплексе есть много особенностей, таких как ухоженный сад, водопад в саду, речной проход между блоками, теннисный корт, фитнес-центр, консьерж и круглосуточная охрана, парковка, барбекю, водная горка, мини-гольф. Waterfall Residence Alanya впервые открылся в 2009 году, и с тех пор все квартиры были проданы международным покупателям, норвежцам, шведам, русским и туркам. когда вы входите в квартиру есть гостиная с открытой кухней. Из гостиной у вас есть доступ к большому балкону с прекрасным видом на сад. Наслаждайтесь кофе с красивой панорамой! пол выложен мрамором и окнами с двойным остеклением -Очень ухоженный большой сад -Водопад и река состоят между блоками -Хороший район -Близко к супермаркетам и пляжу   Комплекс расположен в Тосмуре, Аланья. Тосмур - это недавно застроенный район, расположенный всего в 3 км от центра Аланьи. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, супермаркет всего в 20 метрах, а в 5 минутах ходьбы можно найти все для повседневных нужд. -Пляж 10 минут пешком и 3 минуты на машине -Аэропорт Газипаша-Алания находится в 30 минутах -10 минут езды до центра Аланьи -5 минут пешком от центра Тосмура Полностью готова к проживанию. В квартире две спальни и гостиная совмещенная с кухней. Комплекс состоят из пяти блоков. Есть большой сад с водопадом, рекой и игровыми садами. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, а супермаркет находится всего в 20 метрах. охрана 24/7парковкатеннисный кортбарбекюаквапаркфитнесмини-гольффитнес
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kaitehane Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии. Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим. Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту. Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
Realting.com
Перейти