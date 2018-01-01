Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Султанбейли, Турция
от € 235,630
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О комплексе
Предлагаются светлые квартиры с большими балконами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, торговым центром, кафе и ресторанами, детскими площадками, гаражом.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станцией метро и автомагистралями.
- Парк - 5 минут
- Лес - 5 минут
- Кадыкёй - 21 минута
- Побережье - 22 минуты
- Аэропорт - 8 минут
Местонахождение новостройки
Султанбейли, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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