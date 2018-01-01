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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от € 199,553
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и видом на море.

Резиденция располагает большой зеленой зоной, зонами отдыха и пешеходными дорожками, фитнес-центром, детской площадкой, бассейном, трехуровневым гаражом, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 2 минуты
  • Мост Картал - 2 минуты
  • Центр Картала - 5 минут
  • Гавань - 5 минут
  • Побережье - 5 минут
  • Аэропорт - 15 минут
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от € 199,553
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Другие комплексы
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: luxera

Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта : 

Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров

Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей

Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между

1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD -

2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD -

3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD -

4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD

С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды

 Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.

 Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление

Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 )

Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.

 3 минуты от станции метро.

5 минут от высокого пути ТЕА

4 км от главной дороги E5

30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта

Проект обеспечен 24/7 Торговый центр

Крытый и открытый бассейны

тренажерный зал

Сауна и парная

Массажный кабинет

Игровая комната

Конференц-зал

Терраса для встреч и торжеств

Автостоянка для проекта.

Частные балконы для каждой квартиры.

Изолирующие звуки

.Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки

Сады для детских игр

Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев

  • Дополнителюны юслуги
  • При покупке преддовалая ВНЖ
  • Возможен онлайн-показ
  • Возможна удалённая селка
  • Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет

    Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица.

    Особености проэкта:
    * Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров.
    * Проект от имени дух башен высотой 26 этажей
    * Все на 369 квартир и типов, доступны между
    - 1 + 1
    - 2 + 1
    - 3 + 1
    - 4 + 1
    Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами

    * Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть.


    * Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. )

    Проект далеко:
    • 10 км от аэропорта Ататюрк.
    • 3 минуты от станциты метро.
    • 5 минут от ШОСЕ ТЕА.
    • 4 км от клавной бороги E5.
    • 30 минут от нового аэропорт Штамбула.

    Услуги проэкта:
    • Проект находиця од круглосуточной охраной.
    • Торговский цент
    • Крытый и открытый бассейны
    • спортзал
    • Сауна и Парная
    • массажный кабинет
    • Игровая комната
    • Комната Для Переговоров
    • Терраса долина посиделок и торжествов
    • Автостоянка для проэкта.
    • Отделины дальконы ли каждай квартиры.
    • Изоляция звуков.
    • Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки
    • Сады летские игр
    • Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий

    План оплаты:
    * Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев
Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых туристических районов Стамбула - Бейоглу
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Застройщик: Stay Property
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Сдача в: 2023

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Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена ​​кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры!
При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.

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