Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2025

Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :

Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров

Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей

Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между

1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD -

2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD -

3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD -

4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD

С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды

Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.

Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление

Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 )

Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.

3 минуты от станции метро.

5 минут от высокого пути ТЕА

4 км от главной дороги E5

30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта

Проект обеспечен 24/7 Торговый центр

Крытый и открытый бассейны

тренажерный зал

Сауна и парная

Массажный кабинет

Игровая комната

Конференц-зал

Терраса для встреч и торжеств

Автостоянка для проекта.

Частные балконы для каждой квартиры.

Изолирующие звуки

.Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки

Сады для детских игр

Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев