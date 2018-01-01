Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 725,318
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О комплексе
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.
Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.
Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, холодильник)
- Кондиционеры
- Автомагистраль ТЕМ - 9 минут
- Железнодорожная станция - 15 минут ходьбы
- Университет - 450 метров
- Больница - 200 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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