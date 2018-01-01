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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 725,318
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.

Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.

Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, холодильник)
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 9 минут
  • Железнодорожная станция - 15 минут ходьбы
  • Университет - 450 метров
  • Больница - 200 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты квартир:

  • с 2 спальнями: $695.000 - $828.000
  • с 3 спальнями: $823.000 - $1.390.000
  • с 4 спальнями: $974.000 - $2.535.000
  • с 5 спальнями: $2.067.000 - $2.882.000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
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Этот престижный жилой комплекс класса люкс состоит из одного 5-этажного здания с 15 квартирами различных планировок: 1+1, 2+1, и 3+1. 

Предлагается большая развлекательная зона с бассейнами, турецким хамамом, детской площадкой и комнатой, паровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, камелией и зоной барбекю и тд. 

Резиденция находится всего в 130 метрах от песчаного пляжа и на расстояние 9 км от центра города Аланья.  В шаговой доступности расположены продуктовые магазины и кафе. 

Объект сдается в феврале 2023 и беспроцентная рассрочка возможна до окончания стройки.

Наша команда профессионалов поможет выбрать лучший вариант жилья и выгодно инвестировать в недвижимость.
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Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

РАССРОЧКА НА 22 МЕСЯЦА

Недвижимость в Турции Мерсин

Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MARSHALL»!

Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 550 метрах от Средиземного моря.

Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания.

Рядом пляж Арпачбахшиш 40 минут до центра города Мерсин ️

Планировки квартир:

1+1 (брутто 70м2/нетто 55м2)

2+1 (брутто 110 м2/нетто 88м2)

3+1 (брутто 140м2/нетто 116м2)

Особенности проекта:

Большая территория (26000м²)

Комплекс состоит из пяти 12-ти этажных блоков

Дизайнерское оформление квартир

Открытая парковка

Бассейн

Аквапарк

Хамам

Сауна

Фитнесс зал

Синема зал

Беседки для барбекю

Открытая детская площадка

Зоны отдыха

Видеонаблюдение 24/7

Ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Внутренний пожарный сигнализатор

Полный генератор

Система природного газа

Внутренние особенности:

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Кухонная столешница из гранита

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Импортная краска на силиконовой основе

Обшивка стен входного коридора

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Шпунтованный паркет 10 мм

Стеклянные балконные перила

В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни- кондитерской, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар ️До пляжа 550 метров

Стоимость:

1+1 от 54.000€

2+1 от 78.000€

3+1 от 99.000€

Срок сдачи: Июнь 2024г.

Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul:

• Цена от застройщика

• Рассрочка 0% на 22 месяца

• Первый взнос 50%

• Сопровождение сделки

• Постпродажный сервис

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия

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