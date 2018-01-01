Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция

Demirtas, Турция

Сдача в: 2025

Новая резиденция в Демирташ предлагает вам с легкостью приобрести недвижимость у моря и зарабатывать на ней! Доступная роскошь, развитая внутренняя инфраструктура и максимальный комфорт - всё это характеризует жилой комплекс, который будет возводиться на площади 3050 квадратных метров. Это шанс оказаться в окружении природы и насладиться мягким средиземноморским климатом в престижном пригороде. Большой выбор досуговых зон на территории идеален для семейного времяпрепровождения и повседневных дел.

Общая площадь застройки 3050 квадратных метров. Общее количество квартир 52.

Всего в комплексе 10 дуплексов 2+1 общей площадью 118 м.кв. и 42 апартамента 1+1 общей площадью 49 м.кв.

Высокодоходный проект для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость.

Трансферт до пляжа.