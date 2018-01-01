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Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция

Ускюдар, Турция
от € 1,191,398
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухонная бытовая техника
  • Электрический водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 33 км
  • Мост мучеников 15 июля - 2,3 км
  • Тоннель Евразия - 4,1 км
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
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1 + 1 квартиры: 50,7 – 57,8 м²
2 + 1 квартиры: 94,25 м²
2+1 пентхаус: 115,6 м²
3+1 пентхаус: 209,2 - 211 м²
3+1 дуплекс: 95,3 – 104,6 м²
Комплекс уже начал свое строительство и завершит к августу 2023 года. Строительная компания предлагает для своих клиентов выгодные условия беспроцентной рассрочки платежа до окончания стройки. ЖК будет оснащена такой внутренней инфраструктурой как: открытый плавательный бассейн, крытый бассейн, автопарковка, сауна, фитнес, римская парная и конференц-зал.
Каргыджак находится в 16 км к востоку от исторического центра Алании и всего в 3 км от центра оживленного Махмутлара. В 30 км находится аланийский аэропорт Газипаша. Инфраструктура Каргыджака не столь разнообразна и богата как в соседних районах Алании. Каргыджак начал интенсивно застраиваться всего несколько лет назад. Но здесь есть все необходимое для повседневной жизни и комфортного отдыха: сетевой продуктовый магазин Мигрос, магазины с товарами ежедневного спроса, рестораны, аптеки, поликлиника. Фермерский рынок работает по пятницам на границе с районом Махмутлар. Из образовательных учреждений есть начальная и средняя государственные школы.
Транспортное сообщение со всеми районами Алании отлично налажено, до центра Алании можно доехать за 15 минут, а до Махмутлара дойти пешком.
 

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