Жилой комплекс Квартира под ВНЖ с инфраструктурой

Махмутлар центр, Турция

Находится в районе Махмутлар, Алания. Махмутлар - развитый район Алании в 7 км от центра города и его исторической части. Автобусное сообщение развито хорошо, вы с легкостью попадете в любую точку Алании, остановки всего в 100 метрах от комплекса. Местный аэропорт находится в 35 км. Комплекс всего в 500 метрах от моря, рядом есть сетевые супермаркеты, овощные магазины, кафе и рестораны, врач. Два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный базар со свежими овощами, фруктами и прочим. Двухкомнатная светлая квартира в 64 м2 с просторной гостиной совмещенной с кухней американского типа, спальней и ванной комнатой. В комплексе предусмотрен электрогенератор, вы можете не бояться об отсутствии электроэнергии круглый год. бассейнсаунаспортивный залэлектрогенераторкамеры безопасностиавтостоянка