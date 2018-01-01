Жилой комплекс Квартира под ВНЖ с инфраструктурой
Каракокали, Турция
от € 207,000
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О комплексе
Предлагаем на продажу новую трехкомнатную квартиру в открытом районе для ВНЖ, Оба, 90м2. Апартаменты расположились в комплексе 2022 года постройки. Квартира находится на 4 этаже и ориентирована на северо-западную сторону света. Планировка 2+1 включает в себя прихожую, гостиную совмещенную с кухней американского типа, две спальни, два санузла и два балкона. В санузлах, установлена система теплый пол, что очень удобно в зимний промежуток времени. Квартира продается в чистовой отделки, с тремя кондиционерами и со встроенной бытовой техникой марки BEKO.
Комплекс имеет такую внутреннюю инфраструктуру как: открытый бассейн, фитнес, сауна, беседку для барбекю, джакузи, парковку и электрогенератор. Расстояние до моря 1,5 км.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Агент продавца
Языки общения: Русский, Türkçe
Турция, Алания
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