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Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция

Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
от € 1,366,804
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Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием.

Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сады и пешеходные зоны.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в оживленном центральном районе, рядом с достопримечательностями.

  • Побережье - 10 метров
  • Галатская башня - 3,3 км
  • Истикляль - 3,4 км
  • Стамбульский Гранд-базар - 4,2 км
  • Голубая мечеть - 4,5 км
  • Аэропорт Стамбула - 41 км
Местонахождение новостройки
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
от € 1,366,804
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
  • Белградский лес - 1 минута
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 80,59 до 112,96 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс Готовая квартира в Оба
Ciplakli, Турция

Готовая четырехкомнатная квартира в новом комплексев районе Оба от застройщика в 2км от центра города Алании. Здесь находятся новая городская больница, большой магазин МЕТРО и многое другое.
В пешей доступности автобусные остановки, кнопки вызова такси, продовольственные магазины, аптеки и прочее. Расстояние от жилого комплекса до моря составляет 3 км.
Проект состоит из одного блока с общим количеством квартир 12, на земельном участке площадью 1.822 м2. В наличии имеются квартиры следующих планировок: 3+1 (145 м2) и Дуплекс на крыше 4+1 (285 - 300 м2).
Все квартиры сдаются в чистовой отделке, инфраструктура проекта очень разнообразная и комфортабельная!

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