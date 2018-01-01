Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
от € 1,366,804
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О комплексе
Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием.
Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сады и пешеходные зоны.
Окончание строительства - 2025 год.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в оживленном центральном районе, рядом с достопримечательностями.
- Побережье - 10 метров
- Галатская башня - 3,3 км
- Истикляль - 3,4 км
- Стамбульский Гранд-базар - 4,2 км
- Голубая мечеть - 4,5 км
- Аэропорт Стамбула - 41 км
Местонахождение новостройки
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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