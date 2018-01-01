Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Новый жилой комплекс премиум класса, расположенный в районе Бейликдюзю, европейской части.

Район Бейликдюзю является весьма перспективным и привлекательный регионом с точки зрения инвестирования и роста экономики за счет строительства проекта судоходного канала “Стамбул”, призванного сократить трафик Босфорского пролива.

Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность за счет близкого расположения к основным транспортным узлам, благодаря чему можно легко добраться в любую желаемую часть города.

Объект находится вблизи береговой линии и пристани, где неподалеку, на улочках расположились уютные кафе и рестораны, предлагающие своим посетителям блюда турецкой кухни, а также рыбу, выловленную в Мраморном море.

Внешняя инфраструктура: стоянка для яхт West Istanbul Marina, яхт-клуб, больница Medilife Beylikdüzü Hospital, торговый центр Marmara Park, стадион Gürpınar Futbol Sahas, парк PİRİ REİS PARKI

Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 72 квартир с планировками от 2+1 до 5+2, площадь которых варьируются от 105 до 270 квадратных метров.

Внутренняя инфраструктура: система кондиционирование воздуха, место для барбекю, спортзал, прачечная, сауна, хамам, открытый бассейн, декоративные бассейны.