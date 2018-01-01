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Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 649,273
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Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с террасами.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 649,273
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Жилой комплекс Апартаменты бизнес-класса в районе с самым богатым историческим наследием
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 73,65 до 208,2 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Престижный ЖК в европейской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Новый жилой комплекс премиум класса, расположенный в районе Бейликдюзю, европейской части. 

Район Бейликдюзю является весьма перспективным и привлекательный регионом с точки зрения инвестирования и роста экономики за счет строительства проекта судоходного канала “Стамбул”, призванного сократить трафик Босфорского пролива. 

Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность за счет близкого расположения к основным транспортным узлам, благодаря чему можно легко добраться в любую желаемую часть города.

Объект находится вблизи береговой линии и пристани, где неподалеку, на улочках расположились уютные кафе и рестораны, предлагающие своим посетителям блюда турецкой кухни, а также рыбу, выловленную в Мраморном море. 

Внешняя инфраструктура: стоянка для яхт West Istanbul Marina, яхт-клуб, больница Medilife Beylikdüzü Hospital, торговый центр Marmara Park, стадион Gürpınar Futbol Sahas, парк PİRİ REİS PARKI

Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 72 квартир с планировками от 2+1 до 5+2, площадь которых варьируются от 105 до 270 квадратных метров.  
Внутренняя инфраструктура: система кондиционирование воздуха, место для барбекю, спортзал, прачечная, сауна, хамам, открытый бассейн, декоративные бассейны.
Жилой комплекс Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с видом на море и острова.

Резиденция располагает бассейном, парковкой, фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 км
  • Больница - 2 км
  • Лес Айдос - 2 км
  • Автомагистрали Е5 и ТЕМ - 1 км
  • Побережье - 2 км
  • Станция метро Картал - 1 км
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