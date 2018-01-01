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Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция

Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от € 369,865
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Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона.

Преимущества

Подходит для получения гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в культурном центре Стамбула, в 5 минутах ходьбы (300 м) от площади Таксим и проспекта Истикляль — район Бешикташ.

Недвижимость находится в 300 метрах станции метро, рядом с магазинами, музеями и галереями, в 38 км от аэропорта Стамбула.

Местонахождение новостройки
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от € 369,865
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Представляем новый роскошный проект в Алании в районе Оба. Район распологается в непосредствнной близости к центру Алании, имеет чистые пляжи и широкую социальную и городскую инфраструктуру.
Проект включает в себя 128 квартир.
Инфраструктура:
Открытый, закрытый и детский бассейны
Шаттл до моря
Спортзал
Сауна
Игровая комната
Лобби
Комната для учебы
Бильярд
Крытая парковка (70 мест)
Зона барбекю
Внутренне наполнение квартир:
7 предметов бытовой техники (BOSCH)
Кондиционер в каждой комнате
Полы с подогревом в ванных комнатах
Проточный водонагреватель

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