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Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 362,337
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Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Преимущества

Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 300 метров
  • Метробус - 500 метров
  • Левент - 5 минут
  • Маслак - 10 минут
  • Таксим - 12 минут
  • Мост через Босфор - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 362,337
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качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
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Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Компания Alanya Investment predstavlyaet sobstvennysy proékt жилого комплекса Курт Тауэр Тосмур. Это проект, который можно найти в нескольких шагах от метрополии и викарнии.

Алания Инвестиционная компания Курт Иншаат. Мыстроителная компания понго куркла: от разробьких и строителства проэкта до упоравления узе построенными. Группа Курта – Семеная компания, Которайя Уже Боле 12 лет Старт Качественьё Дома в Алании. У нас есть все, что нужно, и вы, или другие, и другие, и другие. Благодаря обычному строктуре, мего закрайвам потребности клиентов селами; делаем это быстро иенка.

Район Космур – самй близкий район к центру Алании. По територии района протекает горная река Димчай, на берегу которой мём постим наш жилой курт Тауэр. Вымчай приносит глоткок с вежего с всоких Торосских гор. Вдоль реки в истории прогулочна зана с лавочками и беседками. На закате, княжество потолься и народная река, потоштай и вибри.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Это районный вид, который он получил, и все, что нужно. В Тосмуре Хорошо Развита Горскай Инфраструктура, Ридом С Момог Эст Сермарк.

КУРТ БАШНЯ ЗАНИМАЕТ ПОЩАДЬ 3001 Квадратный Метр. На территории и территории страны, в том числе и в области технологий, располя. Мы предсуснотрели все, то сделает ваш отдыэ приатна, от аквапарка до бассеейна с беседками. Для тех, кт любит спорт, ест теннисный крот, баскетбольняй прощадка и беговяй дорожье.

Все квадраты в Курт-Тауэр имют современны в Светлых, на народном крае. Опционно можно установить с помощью телего пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванны комнаты укомплектованы стронной мебелю, сантехника, душевими кабинами, смесители.

Кухни источников в строенной курной мебелю из крашеного МДФ с гранитным столешницей, установлени раковина и крана. В кухонной мебели предусмотрены места княжество бетовой техни и предидены сотворитье коммуникации.

Расстояния Курт Тауэр:

  • Расстояние до морья: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Антали: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1 + 1 — 65 м2
  • 5 квартир пентахус-дуплекс ( с ровномом ) кланировкой 2 + 1 — 126 м2
  • 5 квартирдуплекс ( с марсарднимом потолком ), кланировкой 2 + 1 — 161 м2

ОБЩЕ КОЛИЧЕСВО КВАРТИР: 45 шт.

Социалная инспекция комплекса:

  • Бассейн
  • Детская прощадка
  • Аквапарк
  • Теннисный крот
  • Баскетбольная прощадка
  • Беговая Дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская ировая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строителства: 

Июль

2023 г.

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Июль

2023 год. Первый вид 50% от стамости квартиры.

Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.

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Жилой комплекс Новые квартиры разных размеров в Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 42 до 142 м2.Расстояние до моря 750 метров.Покупая недвижимость в Газипаше, вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие.После того, как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу. Здесь начали появляться современные новостройки, инфраструктура которых ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене.В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
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