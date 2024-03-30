Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 377,238
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.
- Метробус - 2 км
- Школа - 1 км
- Центр города - 40 км
- Торговый центр - 1 км
- Университет - 2 км
- Больница - 2 км
- Автомагистраль Е-5 - 2 км
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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