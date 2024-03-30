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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 377,238
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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Метробус - 2 км
  • Школа - 1 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 1 км
  • Университет - 2 км
  • Больница - 2 км
  • Автомагистраль Е-5 - 2 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 377,238
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартира вашей мечты !!!
Mut, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря?  Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

1+1 – 74М2

2+1 – 99М2

1. Индивидуальная система газового отопления.

2. Используются блоки с улучшенными термическими характеристиками.

3. Современная лифтовая система

4. Генератор полного цикла

Особенности квартир

1. Двухуровневые потолки

2. Кухонный гарнитур

3. Мебель для ванной

4. Шкаф в прихожей

5. Стальная входная дверь

6. Окна ПФХ

7. Стены окрашены водостойкой краской

8. Сантехническая арматура 1-го класса

9. Душевая кабина 1-го класса

Особенности социального пространства

1. Открытый бассейн

2. Открытая парковка

3. Детская площадка

4. Зона отдыха (беседки)

5. Зона барбекю

6. Баскетбольная площадка

7. Хамам и сауна

8. Фитнес-зал

9. Кинотеатр

Окончание строительства 30.03.2024 года

 
Жилой комплекс Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,65 до 176,55 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Многоквартирный жилой дом Kartal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской части Стамбула. Он находится в нескольких минутах ходьбы от всех основных транспортных артерий в Стамбуле. Из него открывается прямой вид на Мраморное море, острова Принцессы и лес Айдос. Есть возможность приобрести в рассрочку с гибкими планами оплаты, с готовым титульным актом. Соответствует условиям гражданства при инвестициях в недвижимость в Турции.
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