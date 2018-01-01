Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 314,816
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О комплексе
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой.Расположение и объекты поблизости
- Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
- Аэропорт Стамбула - 40 минут
- Торговый центр - 5 минут
- Больница - 5 минут
- Школа - 1 минута
- Канал Стамбул - 8 минут
- Станция метро - 12 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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