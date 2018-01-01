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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 314,816
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
  • Торговый центр - 5 минут
  • Больница - 5 минут
  • Школа - 1 минута
  • Канал Стамбул - 8 минут
  • Станция метро - 12 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 314,816
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Застройщик: Stay Property
Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.Окончание строительства Luvi Reсidense: декабрь 2022.
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.
На продажу представлены квартиры:
1+1 площадью от 55 м2.
2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.
3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.
4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Оба это спокойный тихий прекрасно развивающийся район города, с богатой социальной инфраструктурой, многочисленными магазинами, банками, супермаркетами, барами, ресторанами, школами, общественным транспортом. Этот престижный район расположен всего в 3 км. от центра города и имеет множество преимуществ, зеленые скверы, парки, оборудованные пляжи Rosen Park - новый комплекс класса люкс, со всеми удобствами и идеальными условиями для жизни. Так же это отличный выбор для тех, кто хочет жить в роскошных апартаментах в престижном районе, и получать высокий доход от сдачи апартаментов в аренду. Rosen Park - это не только комфортная и уютная жизнь, но и идеальное расположение на площади 3.001 м2 в живописном месте. Комплекс будет состоять из двух блоков и 24 просторных апартаментов планировок: 2+1 квартира  (83 м2) брутто 3+1 квартира (140 м2) брутто 3+1 дуплекс (194 м2) брутто 4+1 дуплекс общей площадью (268 м2)     Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Сауна Парная Крытая и открытая детские площадки Зона отдыха, Библиотека Массажный кабинет Офис Баскетбольная площадка Генератор  Открытая парковка Круглосуточная охрана с камерами Начало строительства комплекса: февраль 2022Окончание строительства: март 2023  
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