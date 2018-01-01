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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от € 503,092
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова.

Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками.

Окончание строительства - июль 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 350 метров
  • Школа - 700 метров
  • Торговый центр - 2 км
  • Центр города - 25 км
  • Пляж - 1 км
  • Университет - 3 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 11 км
  • Аэропорт - 23 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Станция метро - 400 метров
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от € 503,092
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Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.

Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.

В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.

Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Жилой комплекс Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 82 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар - Алания
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены планировки: 2+1.Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 2100 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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