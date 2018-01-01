Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от € 503,092
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками.
Окончание строительства - июль 2023 года.Расположение и объекты поблизости
- Больница - 350 метров
- Школа - 700 метров
- Торговый центр - 2 км
- Центр города - 25 км
- Пляж - 1 км
- Университет - 3 км
- Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
- Автомагистраль ТЕМ - 11 км
- Аэропорт - 23 км
- Автобусная остановка - 300 метров
- Станция метро - 400 метров
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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