Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 883,867
О комплексе
Предлагаются просторные квартиры с видом на город.
Резиденция располагает тренажерным залом, охраной, зеленой территорией.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.
Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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