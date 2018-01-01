Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 732,177
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О комплексе
Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном центральном районе.
- Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
- Маслак - 3 минуты
- Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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