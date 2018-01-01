  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 732,177
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
1 / 8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном центральном районе.

  • Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
  • Маслак - 3 минуты
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба
Каракокали, Турция
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с идеальным расположением в европейском Стамбуле
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 732,177
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 111 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с видом на море и город.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Больница - 3 минуты
  • Торговый центр - 10 минут
  • Университет - 10 минут
  • Супермаркет - 2 минуты
  • Гавань - 2 минуты
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Аэропорт - 30 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Realting.com
Перейти