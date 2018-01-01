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Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 391,817
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Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и Принцевы острова.

Резиденция располагает ресторанами и кафе, кинотеатром, детскими игровыми комнатами, тренажерным залом, магазинами, гаражом и парковкой, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центральном районе, рядом со станцией метро, трамвайной остановкой и автомагистралью Е5.

  • Площадь Таксим - 15 минут
  • Аэропорт - 38 км
  • Автомагистраль - 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 391,817
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Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 61,5 до 191 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в самом центре Алании
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Сдача в: 2024

Наш новый проект судет расположен в Аланье, район Сарай, облайя прощадь 2 155 м2.
До княенитого княжа Клеопатры Весего 50 метров!
Резидия состоита из 2-х блок в 4-х этажа, всего в комплексе будет 40 квартир. Нижние этажи
с порвого по тротийю состоят из квартир планировкой 1 + 1. Верхний четвертий этаж и
марда заняты духтажными пентахусами планировкой 2 + 1. Особеностью кланировки
Резиденция в настоящее время в стране, в которой есть все, что нужно, в общем и целом,
балконы будут сподни от шума и историчка горьячего воздуха.
Каждай из квартир имест вид на Средиземное море, седневековую крепость Кале и Торосские
горы.
Особености комплекса:
15 квартир с одной плалой планировки 1 + 1 прощадью 55 м2 ( 1 далькон, 1 ванная
комната )
5 двойников пентхаусов планировки 2 + 1 прощадью 100 м2 ( 2 балкона, 1 ванная
комната )
На данный момент в продахе имется пентахусы планировки 2 + 1. В пентхаусах 2 + 1 в истории входит плита, духовка, вытьячка, история
надомоэчнамашины, холодилник, 3 кондиционера
Дата начала строителства январь 2023 г., дата окончания апрель 2024 г. 
 
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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