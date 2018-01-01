Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 391,817
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О комплексе
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает ресторанами и кафе, кинотеатром, детскими игровыми комнатами, тренажерным залом, магазинами, гаражом и парковкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - июнь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
Подходит для получения гражданства Турции.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центральном районе, рядом со станцией метро, трамвайной остановкой и автомагистралью Е5.
- Площадь Таксим - 15 минут
- Аэропорт - 38 км
- Автомагистраль - 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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