  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция

Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 782,960
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.

Преимущества

Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.

По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.

  • 1 минута — станция метро прямо в комплексе
  • 5 минут — Площадь Таксим
  • 18 минут — деловой район Левент
  • 40 минут — аэропорт
  • 50 метров - автобусная остановка
  • 1,5 км - торговый центр
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Недвижимость премиум-класса на берегу Мраморного моря, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Квартиры на стадии строительства в районе Демирташ
Akarca, Турция
Жилой комплекс Жилой Комплекс в районе Окурджалар
Okurcalar, Турция
Жилой квартал Азура Парк Алания Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 782,960
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Cavusciftligi, Турция
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2023

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами.
Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2.
Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.

Realting.com
Перейти