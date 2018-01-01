Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 232,357
О комплексе
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город.
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной.
Окончание строительства - 2024 год.Удобства и оснащение в доме
- Встроенная кухонная бытовая техника
- Кондиционеры в гостиных
Недвижимость находится в престижном районе, на пересечении автомагистралей Е-5 и Е-80.
- Ближайшая станция метро - 3 минуты ходьбы
- Станция метробуса - 7 минут
- Торговый центр - 10 минут
- Аэропорт - 15 минут
- Университеты - 3 минуты
- Международные школы - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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