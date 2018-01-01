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  4. Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 232,357
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Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город.

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Кондиционеры в гостиных
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, на пересечении автомагистралей Е-5 и Е-80.

  • Ближайшая станция метро - 3 минуты ходьбы
  • Станция метробуса - 7 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Аэропорт - 15 минут
  • Университеты - 3 минуты
  • Международные школы - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
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от € 232,357
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Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбульском бассейне Экспресс в качестве безопасной и комфортной инвестиции в Турцию. Наслаждайтесь проживанием в гостиничных апартаментах с международными услугами и стандартами, включая интеллектуальную систему управления. Подходит для условий турецкого гражданства. Он включает в себя 223 магазина с широкими фасадами и отличительными архитектурными проектами, что придает проекту дополнительную коммерческую и инвестиционную ценность.
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В проекте есть апартаменты с роскошным дизайном, магазин, детские площадки, бассейн, фитнес-центр, террасы, сад, круглосуточная охрана.

Расположение и объекты поблизости

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