Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция

Эсеньюрт, Турция

Жилой комплекс в окружении природы и зеленых полей. Находится вдали от беспокойного городского шума, но в нескольких минутах от центра города.

В проекте есть апартаменты с роскошным дизайном, магазин, детские площадки, бассейн, фитнес-центр, террасы, сад, круглосуточная охрана.

Расположение и объекты поблизости

Рядом находятся торговый центр Акбаты, торговый центр Стамбула, Аква Флория, парк, больница, школы, университеты. До аэропорта 30 минут езды.