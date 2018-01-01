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Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от € 743,006
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Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой.

Окончание строительства - февраль 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, в 10 минутах ходьбы от моря.

Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.

Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция
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Преимущества

Ожидаемый доход от аренды: 5%

Возможность получить турецкое гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. При этом остановка автобуса находится в 650 м.

  • Шишли: 10 мин.
  • Левит: 12 мин.
  • Маслак: 12 мин.
  • Таксим: 10 мин.
  • Акмеркез: 10 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 20 мин.
  • Шоссе D-100-TEM: 3 мин.
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