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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 594,405
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город и море.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, магазином, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной.

Окончание строительства - апрель 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, центром города.

  • Побережье - 2 минуты
  • Торговый центр - 6 минут
  • Центральная больница - 6 минут

Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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от € 594,405
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Этот проект в центре города предлагает вам роскошную и комфортную жизнь.

 

метро 5 минут пешком

Отойол Тем 5 минут

E5 путь 5 минут

Аэропорт Сабиха Гекчен 20 минут

Стамбульский аэропорт 40 минут

15 Теммуз мост 10 минут

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