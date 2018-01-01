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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 157,408
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и гавань.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, кафе, парковкой.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от Мраморного моря.

  • Метробус - 3 км
  • Пляж - 1 км
  • Школа - 4 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Больница - 3 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 157,408
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