Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от € 510,274
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О комплексе
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.
Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре.
Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев.Расположение и объекты поблизости
Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи.
На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Местонахождение новостройки
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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