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Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция

Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от € 510,274
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Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.

Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре.

Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи.

На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.

Местонахождение новостройки
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от € 510,274
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Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в популярном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 190 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Данный район отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи.Для детей всех возрастов представлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Строящийся Жилой Комплекс в Каргыджак
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Новый строящийся Жилой Комплекс, удобно расположен рядом с пляжем, торговыми центрами, ресторанами и локальным центром (расстояние 100-700м). Проект находится в районе Каргыджак в г. Алания, расстояние до аэропорта Газипаша всего 25 км. Проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков, в каждом блоке будет по 56 квартир.

Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, детский бассейн, водные горки, Детский бассейн, Мини Клуб, Озелененная территория, Сауна и Фитнес зал.

Особенности проекта: Лифт, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса/ консьерж, Круглосуточное видеонаблюдение 24/7, Домофон.

Проект находится близко к пристани для яхт и к золотистому песчаному пляжу, который располагает всеми удобствами: кафе-бистро, бар, пляжный волейбол и многочисленные водные виды спорта. Жители данного ЖК могут насладиться уникальными природными красотами Турции, позагорать на золотистом песке и поплавать в чистейшем море района Конаклы, отмеченным Голубым флагом. Этот залив и пляж относятся к уникальным прибрежным местам, посещаемым черепахами Каретта.
Жилой комплекс Комплекс класса люкс с инфраструктурой 5 *
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Компания Elka Homes рада представить роскошный проект в районе Каргыдджак всего в 300 метрах от моря у подножия Таврских гор, в окружении соснового леса.

В жилом комплексе будет всего 38 апартаментов разной планировки:  6 лофт квартир площадью от 77 м2, 24 квартиры 1+1 площадью 50 м2,  6 квартир 2+1 дуплекс площадью  93 м2, 2 квартиры 3+1 площадью 106 м2.
 

Общая площадь застройки: 3943 м2
Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый/крытый бассейн, сауна, хамам, массажный кабинет, бильярд, фитнес, настольный теннис, детская игровая площадка, комната отдыха.

Дата окончания строительства январь 2024 года. Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.

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