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Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 439,200
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Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
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О комплексе

Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.

Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.

На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.

Расположение и объекты поблизости

В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.

Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:

  • Аэропорт Стамбула - 30 км
  • Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
  • Больница Maslak Acibadem - 8 км
  • Босфорский мост - 7 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 439,200
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от € 223,707
65 м² 1 квартира
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Застройщик: Property Advisor Turkey

 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 •Безопасность,
 •Gym ,
 •Привет парковка ,
 •Художественная галерея,
  •24/7 техническая служба

 •Количество квартир: 45
 •Общая площадь: 4800 м ²
 •Общий этаж: 16

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