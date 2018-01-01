Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 439,200
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О комплексе
Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.
Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.
На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.Расположение и объекты поблизости
В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.
Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:
- Аэропорт Стамбула - 30 км
- Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
- Больница Maslak Acibadem - 8 км
- Босфорский мост - 7 км
- Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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