Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
от € 396,373
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О комплексе
Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе, расположенном на границе старого города и новой части Стамбула.
- Больница - 3,4 км
- Школа - 550 метров
- Трамвайная остановка - 550 метров
- Станция метро - 2,3 км
- Международный аэропорт - 45 км
- Торговый центр - 450 метров
Местонахождение новостройки
Гюнгёрен, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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