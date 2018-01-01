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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция

Гюнгёрен, Турция
от € 396,373
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе, расположенном на границе старого города и новой части Стамбула.

  • Больница - 3,4 км
  • Школа - 550 метров
  • Трамвайная остановка - 550 метров
  • Станция метро - 2,3 км
  • Международный аэропорт - 45 км
  • Торговый центр - 450 метров
Местонахождение новостройки
Гюнгёрен, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
от € 396,373
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 1100 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции. Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метробуса - 1 минута
  • Больница - 4 минуты
  • Университет - 5 минут
  • Море - 5 минут езды
  • Аэропорт - 33 минуты езды
Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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