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Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 463,912
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Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с большими окнами и террасами.

Резиденция включает бизнес-центр с офисами, конференц-залами, консьерж-сервисом. Также в комплексе имеется круглосуточная охрана, тренажерный зал, спа-зона (сауна и парная), крытая парковка.

Преимущества

Гарантированная доходность 6% на 2 года.

Подходит под гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в историческом центре Стамбула, рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями.

  • Парк Таксим - 600 метров (5 минут)
  • Улица Истикляль - 800 метров (5 минут)
  • Станция метро - 5 минут ходьбы
  • Торговый центр - 900 метров
  • Выставочный центре Стамбула - 550 метров
  • Галатасарайский трамвай - 600 метров
  • Новый аэропорт Стамбула - 40 минут езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 463,912
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Данный комплекс был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года. Успейте приобрести недвижимость по выгодной цене прямо сейчас!
 

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