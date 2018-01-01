Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2022

Новая Vadistanbul теперь разработана той же строительной компанией всего в нескольких шагах от первой!!

Строительная компания "Avrupa Konutları" делает новый замечательный проект рядом с Маслаком и на шоссе TEM. Проект находится менее чем в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула, в 10 минутах от моста Босфор, в 15 минутах от района Сисли и Таксим. Концептуальный проект для всей семьи включает в себя гольф-поезд, государственные и частные школы, конную ферму и все, что нужно или будет иметь удовольствие от ваших детей.