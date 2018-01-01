Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 463,912
1 / 5
О комплексе
Предлагаются просторные апартаменты с большими окнами и террасами.
Резиденция включает бизнес-центр с офисами, конференц-залами, консьерж-сервисом. Также в комплексе имеется круглосуточная охрана, тренажерный зал, спа-зона (сауна и парная), крытая парковка.Преимущества
Гарантированная доходность 6% на 2 года.
Подходит под гражданство.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в историческом центре Стамбула, рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями.
- Парк Таксим - 600 метров (5 минут)
- Улица Истикляль - 800 метров (5 минут)
- Станция метро - 5 минут ходьбы
- Торговый центр - 900 метров
- Выставочный центре Стамбула - 550 метров
- Галатасарайский трамвай - 600 метров
- Новый аэропорт Стамбула - 40 минут езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы