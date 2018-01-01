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Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 900,516
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Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
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О комплексе

Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Преимущества
  • Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%.
  • Скидка 15% за оплату всей суммы сразу.
  • Подходит под гражданство.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Белградским лесом и двумя главными деловыми районами Стамбула — Маслаком и Левентом. Благодаря близкому расположению к автомагистрали TEM (Е80) удобно добираться до центральных районов, аэропорта и мостов через Босфор.

  • Автомагистраль ТЕМ - 450 метров
  • Босфорский мост - 10 км
  • Автобусная остановка - 400 метров
  • Станция метро - 2,6 км
  • Парк - 8 минут
  • Крупный торговый центр - 2 минуты
  • Университет - 8 минут
  • Аэропорт Стамбула - 22 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 900,516
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Каргыджак, Турция
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Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.

Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.

В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.

Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Жилой комплекс Сильный новый проект возле моря - район Клеопатра
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 450 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Жилой комплекс Отличный уникальный пентхаус в экзотическом районе центра Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира распологается на 2 этажах и находится в очень хорошем состоянии, так как владелец всегда поддерживал и ремонтировал ее регулярно каждый год. 3/4 спальни (спальня № 4 была преобразована в небольшую уютную гостиную/офис) (если вы хотите 4 спальни, это можно легко изменить позже)2 кухни, по одной на каждом этаже2 красивые гостиные с уникальной стильной мебелью2 ванные комнаты3 балкона и 1 терраса Дубовый паркет в спальнях, гостиных и прихожей. Плитка на кухне, в ванной и на балконах, а также на террасе, которая составляет 24 м2.Недавно уложенная мембрана и плитка на террасеНа 3 этаже красивый расписной гипсовый потолок с красивыми украшениямиДеревянный потолок на 4 этаже3 балкона застеклены темным стеклом и экранированы, но не от вида. Квартира находится на 2 этажах, в очень хорошем состоянии Внутри есть шторы-ширмы, а также лампы и прожекторы на потолке. Внешняя электрическая защита от солнца в гостиной. Кондиционер/тепловой насос в 5 комнатах, 2 из которых  были приобретены в этом году Водяное тепло во всех комнатах и ​​прекрасный «английский» электрокамин, который также дает тепло. Горячая вода от солнечного отопления на крыше с дополнительными нагревательными элементами и 2 водонагревателями в ванной комнате Чистая вода для приготовления пищи очищается в помещении под кухонной стойкой. Джакузи и большой красивый душ с радио Включены уникальные красивые ковры, а также вся мебель, шторы и новая бытовая техника. Здесь все, что вам нужно сделать, это двигаться прямо! Только около 100 норвежских крон в месяц на общие расходы, которые покрывают лифт, уборку мест общего пользования внутри и снаружи. Электричество для мест общего пользования и консьержа.
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