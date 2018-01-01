Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 900,516
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О комплексе
Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.Преимущества
- Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%.
- Скидка 15% за оплату всей суммы сразу.
- Подходит под гражданство.
Недвижимость находится между Белградским лесом и двумя главными деловыми районами Стамбула — Маслаком и Левентом. Благодаря близкому расположению к автомагистрали TEM (Е80) удобно добираться до центральных районов, аэропорта и мостов через Босфор.
- Автомагистраль ТЕМ - 450 метров
- Босфорский мост - 10 км
- Автобусная остановка - 400 метров
- Станция метро - 2,6 км
- Парк - 8 минут
- Крупный торговый центр - 2 минуты
- Университет - 8 минут
- Аэропорт Стамбула - 22 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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