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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 282,645
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видами на море и город.

Резиденция располагает зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой и детским садом, баскетбольной площадкой, садами, декоративным прудом, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой.

  • Больница - 3 минуты
  • Торговый центр - 10 минут
  • Университет - 10 минут
  • Супермаркеты - 2 минуты
  • Порт - 2 минуты
  • Парк - 5 минут
  • Рынок - 3 минуты
  • Аэропорт Стамбула - 30 км (45 минут)
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Автомагистраль E-5 - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 282,645
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Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 01.12.2022
  • Дата окончания строительства — 30.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2
  • Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Бар у бассейн
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Теннисный корт
  • Детская игровая площадка
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Прогулочные дорожки
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
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О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.

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