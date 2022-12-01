Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.
- Дата начала строительства — 01.12.2022
- Дата окончания строительства — 30.12.2024
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2
- Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2
- Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолки
- Современные межкомнатные двери
- Система природного газа
Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Закрытый бассейн
- Детский бассейн
- Аквапарк
- Бар у бассейн
- Кафе/ресторан
- Кинотеатр
- Турецкая баня
- Сауна
- Фитнес-центр
- Теннисный корт
- Детская игровая площадка
- Детская площадка
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Прогулочные дорожки
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая парковка
- Лифты
- Генератор
О районе:
Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.
Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.