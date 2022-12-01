Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция

от € 95,000

48–135 м² 6 квартир

Сдача в: 2024

Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

Дата начала строительства — 01.12.2022

Дата окончания строительства — 30.12.2024

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2

Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2

Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолки

Современные межкомнатные двери

Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Закрытый бассейн

Детский бассейн

Аквапарк

Бар у бассейн

Кафе/ресторан

Кинотеатр

Турецкая баня

Сауна

Фитнес-центр

Теннисный корт

Детская игровая площадка

Детская площадка

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Прогулочные дорожки

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая парковка

Лифты

Генератор

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.