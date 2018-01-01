Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция

Каракокали, Турция

Продается пентхаус в центре Алании, расположенный в районе Джикджилли. Эта недвижимость в небольшом тихом блоке, всего 12 квартир в одном блоке. Пентхаус в центре рядом с пляжемЕсли вы ищете большую квартиру рядом со всеми удобствами, пляжем и ресторанами по доступной цене, эта недвижимость для вас. Этот блок построен в 2006 году известной застройщиком, и общее внешнее и внутреннее состояние квартиры очень хорошее. Бассейн работает исправно, лестницы чистые, техническое обслуживание лифта производится ежемесячно. Этот большой пентхаус в Алании всего в 200 метрах от торгового центра Аланиум, всего в нескольких шагах от ресторанов, супермаркета, пляжа, школы и аптеки. Продажа квартир в центре Алании, в районе Джикджилли. Эта недвижимость может похвастаться высококачественными удобствами и современным внешним видом. Если вы ищете новую квартиру в Алании недалеко от Клеопатры и центра города, этот вариант для вас. Ю также может дойти до центра Оба, который очень популярен среди туристов. Мы находим большую гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни на первом этаже и на втором этаже есть одна спальня и гостиная. Особенности интерьера пентхаусастены квартиры окрашены матовой краской, а полы покрыты первоклассной керамикой. Это полностью меблированные апартаменты, включая встроенные кухонные шкафы, всю кухонную технику, телевизор, кондиционеры, водонагреватель, шкафы и кровати.