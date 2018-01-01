Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 948,000
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О комплексе
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной.Преимущества
Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре города, рядом с пятизвездочными отелями, ресторанами и достопримечательностями.
- Автобусная остановка - 150 метров
- Станция метро - 1 км
- Торговый центр - 1,8 км
- Бешикташ (Долмабахче, пристани, парки) - 2,3 км
- Таксим - 2,4 км
- Левент - 4,7 км
- Международный аэропорт Стамбула - 35 минут
- Исторический центр Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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