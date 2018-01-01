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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 396,556
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения.

Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами отдыха и беседками, зонами барбекю, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, гаражом и парковкой.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Высокие потолки (2,8 метров)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро. В радиусе 5 км вы найдете школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные центры.

  • Автомагистраль ТЕМ - 2 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 7 км
  • Аэропорт Стамбула - 31 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 396,556
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