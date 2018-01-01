Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 396,556
1 / 7
О комплексе
Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения.
Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами отдыха и беседками, зонами барбекю, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, гаражом и парковкой.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
- Кондиционеры
- Высокие потолки (2,8 метров)
Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро. В радиусе 5 км вы найдете школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные центры.
- Автомагистраль ТЕМ - 2 км
- Мост Султана Мехмеда Фатиха - 7 км
- Аэропорт Стамбула - 31 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы