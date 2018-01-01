Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция

Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения.

Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами отдыха и беседками, зонами барбекю, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, гаражом и парковкой.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Система "умный дом"

Кондиционеры

Высокие потолки (2,8 метров)

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро. В радиусе 5 км вы найдете школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные центры.