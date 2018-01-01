Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 345,423
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О комплексе
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.
Резиденция состоит из двух высотных зданий и располагает спа, крытыми и открытыми бассейнами, фитнес-центром, ресторанами.Преимущества
Гарантированный доход в течение 20 лет.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в деловом районе, рядом с центром города и основными автомагистралями, в 30 минутах от аэропорта Стамбула.
- Автомагистраль Е-80 - 5 минут езды
- Новая станция метро - 100 метров
- Крупный торговый центр и бизнес-парк - 4 км
- Новый аэропорт - 30 км
- Исторический центр Фатих - 20 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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