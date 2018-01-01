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Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция

Goerele Mahallesi, Турция
от € 883,984
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Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 450 метров
  • Парк - 1,2 км
  • Автобусная остановка - 1,5 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 3,2 км
  • Паромный причал - 3,6 км
  • Ботанический сад - 5 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
  • Маслак - 12 км
  • Таксим/Шишли - 18 км
  • Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Местонахождение новостройки
Goerele Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
от € 883,984
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Другие комплексы
Жилой комплекс Уютная жизнь вдали от городской суеты Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект предлагает своим владельцам уютную жизнь вдали от городской суеты, но с хорошей транспортной доступностью в стамбульском районе Гюзельче/Бююкчекмедже в европейской части города. Из окон многих апартаментов открывается фантастический вид на Мраморное море.

Благодаря расположенной поблизости от жилого комплекса трассе Е5 легко добраться в любую точку Стамбула. Недалеко также имеется станция метробуса.

Морское побережье с песчаным пляжем расположено в пешей доступности от объекта. Число кафе, ресторанов и всевозможных развлечений на набережной постепенно растет. Этот жилой комплекс идеален для любителей парусного спорта — рядом с ним есть яхт-клуб.

Район хорошо обеспечен школами, в том числе есть несколько международных учебных заведений. В нем расположен ряд университетов, имеются государственные и частные больницы, а также другая необходимая социальная инфраструктура.

В проект входят 17 зданий различной этажности: по 8 и 10 этажей. При этом более высокие корпуса расположены дальше от моря, что обеспечивает хороший морской вид с верхних этажей каждого здания. На объекте 709 квартир планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 123 до 214 квадратных метров с двумя санузлами. В каждой имеются один или два просторных балкона. В помещениях на первых этажах зданий располагаются магазины.

Из 92 тысяч квадратных метров территории 64 тысячи квадратных метров отдано под зеленые зоны. Это уникальная территория с искусственными водоемами и проложенными через них мостами, пешеходными дорожками и уютными беседками. На ней также расположены детская игровая зона, футбольное поле и баскетбольная площадка. В жилом комплексе имеется крытый бассейн и хаммам.

Район Бююкчекмедже переживает настоящий бум строительного развития. Уникальное расположение на побережье Мраморного моря делает жилые комплексы в нем привлекательными инвестиционными объектами.
Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 172 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой квартал Шикарный комплекс с уникальным месторасположением
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный комплекс будет располагаться на территории 4.000 квадратных метров, состоять из 6 четырёх этажных блоков и 198 просторных апартаментов. 1+1 2+1 2+1 дуплекс 4+1 дуплекс Квадратура квартир от 50м² до 194м²   3 больших открытых бассейнаДетский бассейнДетская площадкаЗакрытый бассейн с подогревомСпаХамам ПарилкаСаунаМассажная зонаСпортзалДетская игровая комнатаКинотеатрБильярдный столПодземный паркингОхрана и видеонаблюдение 24/7Управляющий комплексомСпутниковое телевидениеИнтернет на всей территории комплексаГенератор Начало строительства: декабрь 2021Окончание строительства: декабрь 2023
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