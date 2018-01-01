Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
от € 883,984
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О комплексе
На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
- Колледж - 450 метров
- Парк - 1,2 км
- Автобусная остановка - 1,5 км
- Торговый центр - 1,5 км
- Больница - 3,2 км
- Паромный причал - 3,6 км
- Ботанический сад - 5 км
- Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
- Маслак - 12 км
- Таксим/Шишли - 18 км
- Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Местонахождение новостройки
Goerele Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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