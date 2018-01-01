Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 290,000
О комплексе
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город.
Резиденция располагает магазинами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой.
- Станция метро - 5 минут
- Станция метробуса - 10 минут
- Больница - 10 минут
- Торговый центр - 10 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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