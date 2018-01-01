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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на город.

Резиденция располагает магазинами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой.

  • Станция метро - 5 минут
  • Станция метробуса - 10 минут
  • Больница - 10 минут
  • Торговый центр - 10 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
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