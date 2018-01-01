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Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,216,000
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Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
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О комплексе

В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, игровая зона 300 м2 (батут, стена для скалолазания, бильярд и аэрохоккей, игровые приставки). К услугам жильцов консьерж-сервис. Проект состоит из 96 квартир в 12 блоках, на площади около 20 500 м2.

  • 3 квартиры типа 2+1
  • 21 квартира типа 3+1
  • 16 квартир типа 4+1
  • 40 квартир типа 5+1
  • 8 квартир типа 6+1
  • 8 квартир типа 7+1
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в одном из самых престижных жилых районов Стамбула, между лесом Флорья, аэропортом Ататюрка и морем. Близко к основным магистралям (E5 и TEM), деловым, торговым и развлекательным центрам, больницам и школам, озеру Кючюкчекмедже и аквапарку.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,216,000
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Жилой комплекс Просторные квартиры от застройщика в Обе
Каракокали, Турция

Строящийся жилой проект расположен в районе Оба в 2км от центра города Алании. Здесь находятся новая городская больница, большой магазин МЕТРО и многое другое.
В пешей доступности автобусные остановки, кнопки вызова такси, продовольственные магазины, аптеки и прочее. Расстояние от жилого комплекса до моря составляет 3 км.
Проект состоит из одного блока с общим количеством квартир 12, на земельном участке площадью 1.822 м2. В наличии имеются квартиры следующих планировок: 3+1 (145 м2) и Дуплекс на крыше 4+1 (285 - 300 м2).  
Все квартиры сдаются в чистовой отделке, инфраструктура проекта очень разнообразная и комфортабельная!
Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
Каракокали, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Квартира в Алании от застройчика

Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу.

Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк.

Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%.

На територии комплекса доступна инфраструктуру:

  • Открытый бассейн с аквапарком;
  • Детский бассейн;
  • Крытый бассейн с погогревом и джакузи;
  • Тренажерный зал;
  • СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты;
  • Лобби и лауньж-зона;
  • Билярдная и народная теннис;
  • PlayStation room;
  • Кинозал;
  • Библиотека;
  • Детская прощадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный крот;
  • Открытая и Крытая Парковка;
  • Кладовые;
  • Спутникова Антенна;
  • Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена.

Квартира в топоме кесет прикрасной инвестиции в будуще идеалном местом алы ва. Менеджеры компании Алании Инвестиции в вод подобрать лучший варянт, сборники и другие. Вам Останеця Только Наслаждатья Свойм Новым Дом

 
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: Extra Property
< p > KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İstanbul & # 39; unun ortasında, eski ve yeni İstanbul arasında yer almaktadır. Айрыка, хастанелер, алышвериш, меркезлери ве бирчок сосяль ве тикари тезис ачысындан зенгин бир бёльгеде шехир меркезин çok yakındır. < br / > • Proje özellikleri: < br / > • KELEŞ CENTER projesi birçok yatırım avantajını bünyesinde barındıran ender projelerden biridir. Bu proje İstanbul & # 39; un en önemli noktalarından birinde yer almaktadır ve şu anda Atatürk Havalimanı ve ana sergi merkezinin doğrudan manzarasına sahiptir. < br > • Ayrıca proje, şehrin ticari ve finansal arteri olan İstanbul & # 39; un ticaret merkezine de yakındır. < br / > • KELEŞ CENTER projesinin alanı, içerisinde çok sayıda AVM ve ticaret merkezinin bulunması ile karakterize edilmekte olup, projenin yer aldığı Basin Express hattı, Стамбул и # 39; un en önemli alışveriş merkezi' догрудан улашим сагламактадыр. Стамбул. < br / > • Proje, Türk vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve seçeneklerini kabul eder. < br / > • Proje, Türk hükümetinin gelecekte Türkiye & # 39; nin en büyük projesi olan İstanbul Kanalı & # 39; nı inşa etmeyi amaçladığı Marmara Denizi ve Küçükçük göl manzaras
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