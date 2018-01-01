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Жилой комплекс Новые квартиры в престижном проекте возле площади Таксим, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 540,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в престижном проекте возле площади Таксим, Стамбул, Турция
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О комплексе

Уникальный проект реновации в самом сердце Стамбула. Комплекс прекрасно сочетает в себе историческую фактуру региона с футуристической архитектурой. Он состоит из 9 блоков, которые включают 559 квартир и 151 коммерческое помещение. К услугам резидентов и гостей комплекса:

  • круглосуточная служба уборки дома и химчистки
  • услуги парковщика
  • стойка регистрации работает 24/7
  • в стандартную комплектацию входят технические услуги
  • офисы для проведения встреч на высшем уровне
  • VIP-трансфер в другие части города, а также из аэропорта
Инфраструктура

Вокруг проекта находится широкий спектр магазинов знаковых брендов мира моды. Вы можете найти все виды услуг, супермаркеты в торговых центрах, таких как City’s и Zorlu Center, которые находятся очень близко к комплексу. Рестораны и кафе предлагают все деликатесы мировой кухни, а музеи и художественные галереи расположены в шаговой доступности.

Расположение и объекты поблизости
  • Метро - 300 м
  • Площадь Таксим - 360 м
  • Бешикташ - 3 км
  • Левент - 8 км
  • Маслак - 12 км
  • Босфорский мост - 8 км
  • Мост Султана Мехмета - 17 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в престижном проекте возле площади Таксим, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 540,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс ELEXUS
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК: ELEXUS.

Адрес: Турция, г. Мерсин, провинция Мезитли, район Тедже.
Средиземное море: 300 м.
До Mersin Marina всего 25 мин. на авто.
Начало строительства: май 2021 года
Окончание строительства: июнь 2023 года
Стоимость:
1+1 60 кв.м от 38.000€
2+1 83 кв.м от 58.000€
1+1 110 кв.м. от 67.000€ видовые этажи с большой террасой

Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах.
Особенности проекта: состоит из 3-х блоков по 13 этажей; территория 9800 м.кв.; крытый фитнес зал; аквапарк; 6 беседок барбекю; спортивная площадка; детская площадка; зоны отдыха; открытый бассейн; генератор; газ; охрана; видеонаблюдение 24/7; ландшафтный дизайн территории;


Особенности квартиры: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.


Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39
Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 171 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Многоквартирный жилой дом ROYAL TERRACE
Мерсин, Турция
от € 86,743
95 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин “ROYAL TERRACE”

Комплекс класса ЛЮКС - от 95.000 €

Royal Terrace - это уникальный комплекс в 500 метрах от пляжа

Цена от застройщика

Рассрочка 0% на 7 мес.

Первый взнос 50%

Сопровождение сделки

Послепродажный сервис

Эксклюзивный проект в районе Мезитли Тедже в 500 м от Средиземного моря.

До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте.

До университета всего 25 мин. на общественном транспорте.

Состоит из 1 -го из блока

Закрытая благоустроенная территория.

В продаже планировки 2+1

Особенности проекта:

Беседки для барбекю и отдыха

Открытый Детский и взрослый бассейны

Открытый паркинг

Баскетбольная площадка

Детская площадка

Электрогенератор

Газ

Тренажерная площадка на свежем воздухе

Видеонаблюдение 24/7

Охрана 24/7

Ландшафтный дизайн территории

Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школа, остановка общественного транспорта.

Квартиры в данном комплексе полностью готовы к проживанию с чистовой отделкой.

В стоимость входит отделка, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, корпусная мебель. Сантехника и оснащение ванных комнат премиум класса.

Стоимость: 2+1 (95 м².) от 95 000 €

Срок сдачи: Март 2023г.

Успейте забронировать квартиру в на этапе стройки

Узнайте подробнее об этом и других проектах: Анастасия

ВНИМАНИЕ: Скоро повышение цен на квартиры в данном проекте .

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