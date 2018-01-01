Жилой комплекс Новые квартиры в престижном проекте возле площади Таксим, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция

Сдача в: 2023

ЖК: ELEXUS.

Адрес: Турция, г. Мерсин, провинция Мезитли, район Тедже.

Средиземное море: 300 м.

До Mersin Marina всего 25 мин. на авто.

Начало строительства: май 2021 года

Окончание строительства: июнь 2023 года

Стоимость:

1+1 60 кв.м от 38.000€

2+1 83 кв.м от 58.000€

1+1 110 кв.м. от 67.000€ видовые этажи с большой террасой

Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах.

Особенности проекта: состоит из 3-х блоков по 13 этажей; территория 9800 м.кв.; крытый фитнес зал; аквапарк; 6 беседок барбекю; спортивная площадка; детская площадка; зоны отдыха; открытый бассейн; генератор; газ; охрана; видеонаблюдение 24/7; ландшафтный дизайн территории;



Особенности квартиры: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.



Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:

Александр +90 538 541 66 39