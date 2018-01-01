Жилой комплекс Новые квартиры в престижном проекте возле площади Таксим, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 540,000
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О комплексе
Уникальный проект реновации в самом сердце Стамбула. Комплекс прекрасно сочетает в себе историческую фактуру региона с футуристической архитектурой. Он состоит из 9 блоков, которые включают 559 квартир и 151 коммерческое помещение. К услугам резидентов и гостей комплекса:
- круглосуточная служба уборки дома и химчистки
- услуги парковщика
- стойка регистрации работает 24/7
- в стандартную комплектацию входят технические услуги
- офисы для проведения встреч на высшем уровне
- VIP-трансфер в другие части города, а также из аэропорта
Вокруг проекта находится широкий спектр магазинов знаковых брендов мира моды. Вы можете найти все виды услуг, супермаркеты в торговых центрах, таких как City’s и Zorlu Center, которые находятся очень близко к комплексу. Рестораны и кафе предлагают все деликатесы мировой кухни, а музеи и художественные галереи расположены в шаговой доступности.Расположение и объекты поблизости
- Метро - 300 м
- Площадь Таксим - 360 м
- Бешикташ - 3 км
- Левент - 8 км
- Маслак - 12 км
- Босфорский мост - 8 км
- Мост Султана Мехмета - 17 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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