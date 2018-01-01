Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Harbiye Mahallesi, Турция
от € 1,055,151
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зонами, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 декабря 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Автобусная остановка - 100 метров
- Станция метро - 750 метров
- Автомагистраль Е-5 - 2,5 км
- Автомагистраль ТЕМ - 11 км
- Парки - 50 метров
- Больница - 350 метров
- Торговый центр - 800 метров
Местонахождение новостройки
Harbiye Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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