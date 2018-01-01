Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция

Анталья, Турция

Сдача в: 2023

Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ.



В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии".

Квартиры имеют

качественную отделку;

полностью оборудованные ванные комнаты;

полы с подогревом;

в каждой комнате кондиционер.

Кухонные шкафы

бытовая техника

Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара.

На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус.

Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта.



Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.

В комплексе имеется:



На территории комплекса 2 блока.

12-и этажные здания

173 квартиры.

На территории открытый олимпийский бассейн

детский бассейн с горками

оборудованная зона отдыха

теннисный корт

баскетбольная площадка

детская игровая площадка

фитнес-центр

хаммам

сауна

боулинг центр

бильярд

кинозал

библиотека

зал для проведения встреч.

Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников.



Цены:

Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро

Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро

Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро



