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Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция

Harbiye Mahallesi, Турция
от € 1,055,151
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Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зонами, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 декабря 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Станция метро - 750 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 2,5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 11 км
  • Парки - 50 метров
  • Больница - 350 метров
  • Торговый центр - 800 метров
Местонахождение новостройки
Harbiye Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Harbiye Mahallesi, Турция
от € 1,055,151
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Другие комплексы
Жилой комплекс The Cruise Collection
Анталья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: TURKREALT

Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ.

В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии".

Квартиры имеют

  • качественную отделку;
  • полностью оборудованные ванные комнаты;
  • полы с подогревом;
  • в каждой комнате кондиционер.
  • Кухонные шкафы
  • бытовая техника

 

Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара.
На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус.
Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта.

Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.

 

В комплексе имеется:
 

  • На территории комплекса 2 блока.
  • 12-и этажные здания
  • 173 квартиры.
  • На территории открытый олимпийский бассейн
  • детский бассейн с горками
  • оборудованная зона отдыха
  • теннисный корт
  • баскетбольная площадка
  • детская игровая площадка
  • фитнес-центр
  • хаммам
  • сауна
  • боулинг центр
  • бильярд
  • кинозал
  • библиотека
  • зал для проведения встреч.

Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников.

Цены:
Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро
Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро
Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро

 
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 600 метрах от пляжа
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Проект занимает площадь 2 902 м2. Он состоит из 2 корпусов, 115 квартир, 1+1 и ,2+1  квартиры стандартной планировки и 2+1, 3+1, 4+1 пентхаусы. Жилой комплекс находится  в  900 метрах от центра Алании и всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Клеопатры.     Спортзал Турецкая баня Сауна Массажный кабинет Детская игровая площадка Беседка для отдыха Подземная парковка Аквапарк Открытый  бассейн Закрытый бассейн Зона барбекю Сад Кафе Бар Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Искусственный водопад Прогулочные дорожки Игровая комната Детский бассейн Лифты в каждом  блоке Жилой комплекс  сдан в эксплуатацию в 2020 г.  
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