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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 196,500
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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются качественные трехкомнатные квартиры с балконами.

Резиденция располагает гаражом и парковкой, детским парком, круглосуточным фитнес-центром, коммерческими помещениями и конференц-залом.

Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Центральное отопление
  • Декоративная подсветка
  • Система безопасности
Расположение и объекты поблизости
  • Ближайшая больница - 4 минуты
  • Аптеки - 2 минуты
  • Ближайший торговый центр - 7 минут
  • Отделения банка - 4 минуты
  • Отели - 2-3 минуты
  • Ближайший ресторан - 14 минут
  • Ближайшая школа - 4 минуты
  • Ближайшая станция метро Сейрантепе - 4 минуты
  • Центральная мечеть - 2 минуты
  • Городской лес Ататюрка - 14 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 196,500
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