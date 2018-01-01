Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 196,500
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О комплексе
Предлагаются качественные трехкомнатные квартиры с балконами.
Резиденция располагает гаражом и парковкой, детским парком, круглосуточным фитнес-центром, коммерческими помещениями и конференц-залом.
Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Центральное отопление
- Декоративная подсветка
- Система безопасности
- Ближайшая больница - 4 минуты
- Аптеки - 2 минуты
- Ближайший торговый центр - 7 минут
- Отделения банка - 4 минуты
- Отели - 2-3 минуты
- Ближайший ресторан - 14 минут
- Ближайшая школа - 4 минуты
- Ближайшая станция метро Сейрантепе - 4 минуты
- Центральная мечеть - 2 минуты
- Городской лес Ататюрка - 14 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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