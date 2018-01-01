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Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция

Guemuessuyu Mahallesi, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются красивые квартиры с различными планировками.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
  • Система кондиционирования воздуха Toshiba
  • Система отопления Rehau
  • Батареи Grohe
  • Сантехника Geberit
  • Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина)
  • Итальянская плитка и паркет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта.

Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.

Местонахождение новостройки
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
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Guemuessuyu Mahallesi, Турция
от € 290,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Nobby Suite
Аланья, Турция
от € 124,500
86–162 м² 4 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nobby Suite

Новый жилой комплекс расположен в самом сердце Аланьи и состоит из 24 квартир. Идеальный вариант для проживания, отдыха или инвестирования!

Расстояние до моря:550m

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property
  • Высота потолков - 2,95 метра
  • Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и отдыха и инвестирования
  • Великолепная локация в самом сердце Аланьи: вся городская инфраструктура и достопримечательности в двух шагах
  • Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном
  • Широкая инфраструктура на территории, включающая открытый и крытый бассейны, сауну, детскую игровую комнату, тренажерный зал, лобби

Характеристики квартир

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного жилого блока и 24 квартир. Все квартиры отличаются безукоризненной качественной отделкой, имеют высокие потолки, а планировки грамотно продуманы для функционального использования и комфортного проживания. В стоимость включено:

  • Панорамное остекление. Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль
  • Стальные входные двери с тройной степенью защиты
  • Ламинированные межкомнатные двери
  • Покрытие пола: керамическая плитка
  • Покрытие стен: моющаяся краска
  • Кухонный гарнитур: МДФ
  • Гранитная столешница
  • Высококачественная сантехника в санузлах
  • Душевые кабины
  • Проточный электрический водонагреватель

Инфраструктура

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction. В проекте Nobby Suite инфраструктура представлена следующими элементами:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Римская парная
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Лобби
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Генератор
  • Лифт
  • Видео наблюдение 24/7
  • Спутниковое ТВ
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2023

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами.
Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2.
Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.

Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.

В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт.

Расположение и объекты поблизости
  • Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин.
  • Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин.
  • Галатская башня: 4 мин.
  • Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин.
  • Каракёй: 2,1 км / 6 мин.
  • Нишанташи: 4 км / 7 мин.
  • Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин.
  • Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин.
  • Сити Молл: 3,7 км / 8 мин.
  • Zorlu Mall: 7 км / 10 мин.
  • Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.
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