Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
от € 290,000
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О комплексе
Предлагаются красивые квартиры с различными планировками.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
- Система кондиционирования воздуха Toshiba
- Система отопления Rehau
- Батареи Grohe
- Сантехника Geberit
- Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина)
- Итальянская плитка и паркет
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта.
Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.
Местонахождение новостройки
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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