Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция

Аланья, Турция

от € 124,500

86–162 м² 4 квартиры

Сдача в: 2022

Жилой комплекс Nobby Suite

Новый жилой комплекс расположен в самом сердце Аланьи и состоит из 24 квартир. Идеальный вариант для проживания, отдыха или инвестирования!

Расстояние до моря:550m

Преимущества

Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property

Высота потолков - 2,95 метра

Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и отдыха и инвестирования

Великолепная локация в самом сердце Аланьи: вся городская инфраструктура и достопримечательности в двух шагах

Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном

Широкая инфраструктура на территории, включающая открытый и крытый бассейны, сауну, детскую игровую комнату, тренажерный зал, лобби

Характеристики квартир

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного жилого блока и 24 квартир. Все квартиры отличаются безукоризненной качественной отделкой, имеют высокие потолки, а планировки грамотно продуманы для функционального использования и комфортного проживания. В стоимость включено:

Панорамное остекление. Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль

Стальные входные двери с тройной степенью защиты

Ламинированные межкомнатные двери

Покрытие пола: керамическая плитка

Покрытие стен: моющаяся краска

Кухонный гарнитур: МДФ

Гранитная столешница

Высококачественная сантехника в санузлах

Душевые кабины

Проточный электрический водонагреватель

Инфраструктура

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction. В проекте Nobby Suite инфраструктура представлена следующими элементами: