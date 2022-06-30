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Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция

Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от € 617,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером.

В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2.

В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения.

Расположение и объекты поблизости

Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.

Местонахождение новостройки
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от € 617,000
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Другие комплексы
Резиденция Smart Invest - 2188
Махмутлар центр, Турция
от € 165,000
63 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: Alanya Smart Invest

Новый роскошный комплекс на первой береговой линии в Махмутларе.

 

Код: 2188

 

Комплекс строится на участке площадью 6.500 м², состоит из 2-х блоков, а также будет иметь собственный торговый центр. Панорамные окна квартир откроют прекрасный вид на море и Аланию. Комплекс будет иметь красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж.

 

Наш проект расположен на первой береговой линии, что гарантирует Вам видовые характеристики и стабильный рост цен. Махмутлар также является быстро развивающимся инвестиционным регионом, в самом сердце Анталии Аланья – популярным центром отдыха и жизни. Расстояние до центра Аланьи составляет 15 км, до аэропорта Газипаша 28 км.

 

Начало строительства - 30.06.2022.

Окончание строительства - 30.06.2024

 

На продажу представлена квартиры планировкой начинаюшшая с площадью

  • 1+1 апартаменты 63 м² от €165.000 до €240,00€
  • 2+1 апартаменты 102 м²  от €260.000 до €335,000

Инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн, аквапарк с горками, детский бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса, бар у бассейна, детская открытая игровая площадка, закрытая детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, СПА-центр, барбекю, современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение, охрана 24/7, закрытый паркинг на 102 места.

А также бронированные стальные двери, домофон с видеосистемой, моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит.

Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!

 

Цены от 165.000 € до 335.000 €.

Покупка жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады Вам помочь!
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

10 ЭТАЖЕЙ

Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!!

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР

1+1 - 69 М2

1+1 - 74 М2

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ

5% СКИДКА, на 100 % оплату  

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА.

2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА

3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА

5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ

7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. гардероб

3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ

4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ

5. ОКНА ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА

8. ДУШ 1 КЛАССА

9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ

10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА

11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый

НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

5. КАМЕЛИИ

6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ВАННА

2. САУНА

3. ФИТНЕС

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 

ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года

 

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