Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2024

Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.

Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1.

Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания.

Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн.

Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.