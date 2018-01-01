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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 346,080
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами.

Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом.

Жилой комплекс предназначена для учёных и врачей, студентов-медиков, медицинских туристов.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • ТВ
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью E5 и станцией метро, больницами, школами и торговыми центрами.

  • Станция метробуса — 100 метров
  • Стамбульский университет — 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 346,080
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Резиденция Роскошные лофты в исторической части Стамбула
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Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.  

Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1. 

Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания. 

Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн. 

Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2.

Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана.

Преимущества
  • Уникальный архитектурный и интерьерный дизайн.
  • Отличная инвестиционная возможность.
  • Подходит для семей.
  • Близость к общественному транспорту
  • Близость к центру города - около 30 минут.
  • Близость к торговым центрам, больницам, школам и университетам.
  • 5 км от выставки Tuyap .
  • Безопасное и комфортное место для иностранцев для проживания.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Эсеньюрт, развивающемся районе, привлекательном для инвесторов. Легкий доступ к большинству важных мест в городе: к торговым центрам, аэропортам, центру города, больницам, университетам и школам.

  • 1 минута до новой станции метро
  • 1 минута до крупнейшего торгового центра
  • 3 минуты до ближайшей больницы
  • 5 минут до шоссе E5
  • 5 минут до шоссе TEM
  • 20 минут до международного аэропорта имени Ататюрка
  • 30 минут до Третьего аэропорта Стамбула.
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