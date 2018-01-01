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Жилой комплекс Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 242,400
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Жилой комплекс Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и острова.

Резиденция располагает бассейном, парковкой, фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 км
  • Больница - 2 км
  • Лес Айдос - 2 км
  • Автомагистрали Е5 и ТЕМ - 1 км
  • Побережье - 2 км
  • Станция метро Картал - 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 242,400
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Другие комплексы
Жилой комплекс Современный ЖК в азиатской части Стамбула
Картал, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: FOA INVEST

Этот проект расположен в престижном районе Картал в Азиатской части Стамбула, инвестиционная привлекательность которого ежегодно повышается. Из его окон открывается отличный вид на Мраморное море и Принцевы острова.

В 35-этажном жилом комплексе 364 квартиры планировками от 1+1 до 3+1 площадью от 50 до 122 квадратных метров. В квартирах выполнено панорамное остекление.

Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. Вокруг много школ, частных и государственных больниц, торговых центров, кафе и ресторанов, развлечений на любой вкус. 

Удобную транспортную доступность и возможность быстро добраться в любой район Стамбула обеспечивает близость к магистрали Е-5. Ближайшая станция метро находится всего в 3 минутах ходьбы от комплекса.

Жилой комплекс находится рядом с ручьем, который стал частью ландшафтного дизайна участка. Вдоль него проложена прогулочная дорожка.  На территории есть большой открытый бассейн с шезлонгами и зонтами для защиты от солнца. На объекте также есть фитнес-зал и детская игровая площадка. Имеется просторный крытый паркинг.

Рядом с жилым корпусом находятся офисные здания. Жители этого объекта могут работать в пешей доступности от дома, не тратя время на дорогу.

Проект находится в инвестиционно-привлекательном районе Стамбула. Стоимость жилья и окупаемость инвестиций в недвижимость в Картале демонстрируют непрерывный рост. Отличная транспортная доступность и развитая инфраструктура делает его особенно удобным для проживания
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море и лес Айдос, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

В жилом комплексе 3 здания с различными планировками квартир с 2-5 спальнями. В двух зданиях по 12 этажей, в одном -16.

Апартаменты с видом на море и лес Айдос со второго этажа.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть кафе, кинотеатр, витаминный бар, сауна, паровая комната, теннисная и баскетбольная площадки, комната для игр, детский сад, место для пикника, прогулочные дорожки, круглосуточная охрана, зарядные станции для электромобилей, система сбора дождевой воды.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном зеленом районе Картал. Легко добраться до некоторых необходимых мест:

  • 2 минуты до шоссе TEM
  • 5 минут до линии метро Кадыкёй
  • 5 минут до порта Kartal IDO
  • 15 минут до моря
  • 15 минут до аэропорта Сабиха Гёкчен
  • 18 минут до Моста Мучеников 15 июля.
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции.

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