Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от € 702,323
1 / 9
О комплексе
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами.
На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал.
Окончание строительства - 1 декабря 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
Возможна рассрочка на 18 месяцев с первым взносом 50%.Расположение и объекты поблизости
- Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
- Автомагистраль Е-5 - 3 км
- Ближайший торговый центр - 1 км
- Аптека, рынок, пекарня, кафе, ресторан - 500 метров
- Озеро Бахчешехир - 1 км
- Аэропорт Стамбула - 23 км
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы