Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 330,767
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О комплексе
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой.
Окончание строительства - январь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
- Станция метро - 1 км
- Трамвайная остановка - 900 метров
- Центр города - 10 км
- Школа - 3 км
- Торговый центр - 2 км
- Автомагистраль Е-5 - 5 км
- Автомагистраль ТЕМ - 7 км
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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