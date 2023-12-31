  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 330,767
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой.

Окончание строительства - январь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 1 км
  • Трамвайная остановка - 900 метров
  • Центр города - 10 км
  • Школа - 3 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Автомагистраль Е-5 - 5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 7 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Престижный ЖК в европейской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс 5-Star The Ritz Carlton Prestigious Nisantasi
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Большой проект рядом с исторической крепостью Йедикуле
Akarca, Турция
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 330,767
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

10 ЭТАЖЕЙ

Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!!

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР

1+1 - 69 М2

1+1 - 74 М2

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ

5% СКИДКА, на 100 % оплату  

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА.

2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА

3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА

5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ

7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. гардероб

3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ

4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ

5. ОКНА ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА

8. ДУШ 1 КЛАССА

9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ

10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА

11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый

НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

5. КАМЕЛИИ

6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ВАННА

2. САУНА

3. ФИТНЕС

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 

ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года

 
Жилой комплекс Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 85,5 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Этот проект находится в городе Анталия, муниципалитет Алании, район Чыплаклы. В проекте 15 квартир и 2 магазина. Аэропорт Газипаша находится в 35 км и 190 км от международного аэропорта Анталии. Расстояние до пляжа 2500 метров. Новый медицинский факультет Университета Алании планируется построить в нескольких сотнях метров от этого проекта. Апартаменты планировки - 1+1Площадь - 45 м2Этаж - 2Расстояние до моря - 2.500 м. БассейнДетский бассейнОткрытая парковкаХамамСаунаМассажная комнатаФитнес-центрЛобби
Realting.com
Перейти