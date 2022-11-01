Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 307,000
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О комплексе
Предлагаются комфортабельные апартаменты (2, 3, 4 спальни) с просторными балконами, террасами и собственными садами.
Резиденция располагает садами, бассейнами, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, баскетбольной площадкой, двумя тренажерными залами, крытой парковкой.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Кухонная мебель
- Встроенная кухонная бытовая техника (электрическая плита, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина)
- Центральное отопление
- Кондиционеры
- ТВ
- Полы с подогревом
Недвижимость находится рядом со станциями метро.
- Ближайший торговый центр - 5 минут
- Больница - 15 минут
- Ближайший аэропорт - 15 минут
- Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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