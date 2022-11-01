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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 307,000
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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются комфортабельные апартаменты (2, 3, 4 спальни) с просторными балконами, террасами и собственными садами.

Резиденция располагает садами, бассейнами, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, баскетбольной площадкой, двумя тренажерными залами, крытой парковкой.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Встроенная кухонная бытовая техника (электрическая плита, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина)
  • Центральное отопление
  • Кондиционеры
  • ТВ
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станциями метро.

  • Ближайший торговый центр - 5 минут
  • Больница - 15 минут
  • Ближайший аэропорт - 15 минут
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 307,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс в районе Оба
Yaylali, Турция
от € 150,000
51 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Проект находиться в районе Оба  (подходит под ВНЖ)                                                                                                                                    ПРИЕМУЩЕСТВО это  проекта   теплые полы и  система солнечных батарей,

которая может производить собственное электричество.
Всего 32 квартиры с неповторимым видом на крепость, море и город
✅24 кв. 1 + 1 (47,50 м2)
✅8 кв. 2 + 1 дуплекс (103,3 м2)
Особенности комплекса
✅Система солнечных батарей
✅Бассейн
✅ Крытая парковка
✅Крытый бассейн
✅Спортзал
✅Сауна
✅Хамам
✅Зимний сад
✅Детская площадка
✅Прогулочные зоны
✅Барбекю
Особенности квартиры
✅ Теплый пол
✅Встроенный кухонный гарнитур
✅Стальная дверь
✅ванная комната Хилтон
✅Инверторный кондиционер в комнате                                                                                                                                                                   начало проекта 01.11.2022  г.                                                                                                                                                                                     конец проекта 31.12.2023 г                                                                                                                                                                                         до моря 2 км                                                                                                                                                                                                           40% первоначальный  взнос и оставшуюся сумму в рассрочку до окончания строительства
Жилой комплекс ЖК в самом сердце современной части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро. 

Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.

Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.

Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы. 

На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 134 квадратных метра. Расстояние до моря 2000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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