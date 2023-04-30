  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 224,400
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
1 / 14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс с видами на озеленённые участки: муниципальный сад Стамбула, Центральный парк.

Проект состоит из 3 блоков: A, B и C.

Блок А - гостевой дом.

Блок В - офисы.

Блок С - 264 жилые квартиры и 234 офиса.

Удобства и оснащение в доме

Также, в комплексе есть: сауна, турецкая баня, конференц-зал, детский клуб, кинозал, охрана 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Территория проекта окружена университетами, больницами и торговыми центрами.

  • Метробус - 10 минут пешком
  • Станция метро - 10 мин. пешком
  • Автобусная остановка - 3 мин. пешком
  • Больницы (Memorial, Medipol, Atakoy hospital) - 8 минут
  • Университеты (Aydin, Kultur, Arel) - 5 минут
  • Торговые центры (Mall of Istanbul, Capacity mall) - 10минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 мин
  • Площадь Таксим - 20 мин
  • Побережье - 8 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 224,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Современные апартаменты в строящемся проекте Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 51 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Erdemli, Турция
от € 46,568
60–65 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294.

  • Дата начала строительства — 30.04.2023
  • Дата окончания строительства — 30.04.2025

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Турецкая баня
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

 

О районе:

Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.

Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».
Жилой комплекс Апартаменты с идеальным расположением в европейском Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 99 до 206 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Realting.com
Перейти