Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 224,400
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О комплексе
Жилой комплекс с видами на озеленённые участки: муниципальный сад Стамбула, Центральный парк.
Проект состоит из 3 блоков: A, B и C.
Блок А - гостевой дом.
Блок В - офисы.
Блок С - 264 жилые квартиры и 234 офиса.Удобства и оснащение в доме
Также, в комплексе есть: сауна, турецкая баня, конференц-зал, детский клуб, кинозал, охрана 24/7.Расположение и объекты поблизости
Территория проекта окружена университетами, больницами и торговыми центрами.
- Метробус - 10 минут пешком
- Станция метро - 10 мин. пешком
- Автобусная остановка - 3 мин. пешком
- Больницы (Memorial, Medipol, Atakoy hospital) - 8 минут
- Университеты (Aydin, Kultur, Arel) - 5 минут
- Торговые центры (Mall of Istanbul, Capacity mall) - 10минут
- Аэропорт Стамбула - 30 мин
- Площадь Таксим - 20 мин
- Побережье - 8 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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