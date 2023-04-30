Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция

Erdemli, Турция

от € 46,568

60–65 м² 4 квартиры

Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294.

Дата начала строительства — 30.04.2023

Дата окончания строительства — 30.04.2025

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2

Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолки

Современные межкомнатные двери

Система природного газа

Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Турецкая баня

Детская площадка

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая парковка

Лифты

Генератор

О районе:

Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.

Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».